أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه رصد 120 صاروخاً أُطلِقت من قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "منذ الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) أُطلِق نحو 120 صاروخاً من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف: "سقط 11 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية العديد منها".

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أُطلِقت خلال ساعات الليل في مدن تل أبيب وريشون لتسيون ويهود وغان يافنيه وعدد من البلدات وسط إسرائيل.

وأشارت أيضاً إلى أن صافرات الإنذار أُطلِقت في بئر السبع وغلاف قطاع غزة جنوباً.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي بيان حول أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة لسقوط الصواريخ، حتى الساعة 06:20 (ت.غ).

بدورها قالت منظمة "نجمة داود الحمراء" (طبية غير حكومية) في تغريدة عبر "تويتر" إن "10 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة هروب خلال سقوط الصواريخ وسط البلاد".

ومنذ الاثنين تشن إسرائيل عدواناً بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن 145 قتيلاً بينهم 41 طفلاً و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما قُتِل 15 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى المئات من الجرحى.

وتفجّرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جرّاء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، بخاصة في منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من أصحابها.