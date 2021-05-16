سياسة
3 دقيقة قراءة
كرّ وفرّ عبر فيسبوك وإنستغرام.. كيف تلاحق منصات التواصل المحتوى الفلسطيني؟
يتحايل فيسبوك وإنستغرام على غضب المتابعين من حذف المحتوى الفلسطيني الخاص بالأحداث الأخيرة وحظره، فيما يواجه النشطاء ذلك بتحايل آخر لإيصال أصواتهم، في عملية كرّ وفرّ بين الجانبين، ما القصة؟
كرّ وفرّ عبر فيسبوك وإنستغرام.. كيف تلاحق منصات التواصل المحتوى الفلسطيني؟
يتعلل إنستغرام بأن المشكلة "فنية" لمواجهة غضب المتابعين من حذف منشوراتهم الداعمة لفلسطين  / AA
16 مايو 2021

لم يكن موقع "فيسبوك" و"إنستغرام" بريئاً أو محايداً خلال الأحداث المشتعلة في فلسطين مؤخراً، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى، إذ يحظر فيسبوك في السنوات الأخيرة أي محتوى داعم لفلسطين، ويلاحق الكلمات المفتاحية التي تنتمي إلى المقاومة، إلا أنه طوّر أدواته في المواجهة الأخيرة، تماماً كما طوّر النشطاء أدواتهم.

فقد انطلقت أكثر من حملة إلكترونية ضد فيسبوك وإنستغرام بعد حذف منشورات وقصص خاصة بأحداث الشيخ جراح في بداية المواجهات بالقدس، بل وامتدّ الأمر إلى إلغاء حسابات بأكملها أو تعليقها أو حذفها نهائياً بعد إرسال تحذير يفيد بـ"مخالفة معايير المنصة"، بالإضافة إلى حذف وسوم داعمة للفلسطينيين.

ليس ذلك فقط بل أيضاً تعمّد إنستغرام تقليل وصول المحتوى الفلسطيني إلى عدد كبير من المتابعين، عبر ضخ "bugs" تعوق الانتشار الطبيعي للقصص والفيديوهات والبث المباشر، وتجعله يصل إلى عدد محدود جداً يُتَحكم فيه من المنصة.

ومع اشتداد الانتقادات نفى "إنستغرام" أن يكون الأمر له علاقة بأحداث فلسطين، وبرّر موقفه بأنها "مجرد أعطال فنية عالمية واسعة الانتشار، لا تتعلق بموضوع معين، ونعمل على حلّها".

إلا أن بعض المؤثرين الذين يشاركون بقوة في نقل بث مباشر من كل المدن الفلسطينية ممن تفوقوا على تغطية مؤسسات إعلامية كبرى ووصلوا إلى مئات آلاف المتابعين أوضحوا أن "إنستغرام" اعتمد حيلة جديدة للإفلات من الانتقادات عبر تبرير المشكلة بأنها "فنية".

حدث ذلك بعدما اتجه المؤثرون إلى حيلة ذكية لتجنُّب حذف البث المباشر عبر استضافة مؤثرين يمتلكون عدداً كبيراً من المتابعين، لتجنّب ملاحقة الموقع لهم وتهديدهم بإغلاق حساباتهم الشخصية.

وانتشرت وسوم متعددة تهاجم المنصات المنحازة إلى إسرائيل مثل #فيسبوك_يدعم_الاحتلال وحملات آخرها unmutepalestine التي نظمت تظاهرة إلكترونية ضد حظر فيسبوك المحتوى الداعم لفلسطين.

وقال بيان الحملة: "نمثل مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، وعلى الرغم من ذلك لا يحترم فيسبوك آراءنا ويمنعنا من التعبير عن موقفنا الداعم لفلسطين، إذ يحذف المنشورات ويعطل الحسابات والصفحات بحجة أن المحتوى لا يناسب معاييره، في حين يدعم الصفحات والحسابات المساندة لإسرائيل ويمنحها المساحة الكاملة لترويج سرديتها وتزييف الحقيقة".

وبسبب الأثر الكبير للتضامن الواسع عبر مواقع التواصل مع أحداث فلسطين ونقل مواد حصرية ومباشرة عجزت المؤسسات التقليدية على نقلها طالب متحدث باسم وزير العدل الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك وتيك توك بـ"الشروع بشكل استباقي في إزالة المحتوى الفلسطيني".

وقال غانتس إن "جولة الحرب الحالية يجري تحريكها عمداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر متطرفة"، مشدداً: "نحن في لحظة طوارئ اجتماعية ونتوقع مساعدتكم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us