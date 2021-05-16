سياسة
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جاوش أوغلو ينتقد موجة التطبيع مع إسرائيل ويصف حل الدولتين بالمستحيل
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن حلّ الدولتين أصبح مستحيلاً في ظلّ الممارسات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة، منتقداً فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار مجرّد بيان بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.
جاوش أوغلو ينتقد موجة التطبيع مع إسرائيل ويصف حل الدولتين بالمستحيل
جاوش أوغلو ينتقد بشدة هرولة دول عربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل / AA
16 مايو 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن حلّ الدولتين أصبح مستحيلاً في ظلّ الممارسات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

جاء في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس الأحد خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد افتراضياً.

وانتقد جاوش أوغلو موجة التطبيع الأخيرة مع إسرائيل قائلاً: "رأينا تراجع المساندة الدولية لإسرائيل بسبب سياسة الفصل العنصري التي تتبعها، ولكن من سيتعامل معنا بجدية في ظل تطبيع دول إسلامية علاقاتها مع إسرائيل؟".

وأكد الوزير التركي أنّ "الوقت حان لإظهار وحدتنا وحزمنا بشأن فلسطين"، لأنّ "الأمة الإسلامية تنتظر منا لعب دور قيادي، وتركيا مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة كافة".

وتصدَّر التحرك التركي الواسع الداعم للقدس والفلسطينيين ردود الفعل العربية الإسلامية والعالمية الرافضة لاعتداءات إسرائيل المتواصلة على المقدسيين والمُصلِّين في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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