سياسة
3 دقيقة قراءة
طيار إسرائيلي سابق: جيشنا منظمة إرهابية ويجرّ المنطقة إلى كارثة
وصف طيار إسرائيلي سابق جيشهم بأنه "منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب"، لافتاً إلى أن كثيرين يؤمنون بذلك مثله لكن لا أحد يقول ذلك علناً.
طيار إسرائيلي سابق: جيشنا منظمة إرهابية ويجرّ المنطقة إلى كارثة
دعا شابيرا العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي لأنهم يُقتلون لأسباب عنصرية / AFP
16 مايو 2021

قال الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي يوناتان شابيرا إن جيشهم "منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب".

وأوضح النقيب شابيرا أنه التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1993 واستقال منه عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف أنه غيَّر من آرائه بعد انضمامه إلى الجيش الإسرائيلي وأدرك أنه كان "جزءاً من منظمة إرهابية"، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين يفكرون مثله لا يتجاوز بضعة آلاف.

وقال شابيرا: "الجيش الإسرائيلي هو منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب.. الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة".

وتابع: "أنا أؤمن بهذا وهناك الكثير ممن يؤمنون بذلك، لكن الجميع لا يرغبون في قوله"، مشدداً: "هذه حقيقة يجب أن أقولها".

ودعا شابيرا العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي لأنهم يُقتلون لأسباب عنصرية وأنهم بحاجة إلى دعم كبير لوقف الكارثة.

كما انتقد الإعلام الإسرائيلي ونظام التعليم، لافتاً إلى أن الناس تعرضوا لغسيل دماغ وحُجبو عن رؤية الحقيقة، وأن الأطفال تجري تربيتهم في نظام تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية.

وذكر شابيرا أنه تلقى تعليماً يشجعه على الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي من أجل حماية شعبه، إلا أنه بعد خدمته في القوات الجوية وإلقائهم القنابل على المدنيين أدرك أن هذا العمل هو عمل إرهابي.

وذكر أنه اعتُقل وسجن عدة مرات بسبب مشاركته في احتجاجات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة، فضلاً عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفلسطينيين وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم.

وأكد شابيرا أن عملية غسل الأدمغة من قبل وسائل الإعلام والحكومة والجيش كبيرة للغاية، مشيراً إلى أنه استقال من الجيش الإسرائيلي وأطلق حملة لتشجيع أفراد عسكريين آخرين للاستقالة.

وذكر أن 27 طياراً استقالوا من الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003 حتى اليوم.

​​​​​​​وتشن إسرائيل منذ الاثنين عدواناً بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن 181 شهيداً بينهم 52 طفلاً و31 سيدة إضافة إلى 1225 جريحاً، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية ظهر الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us