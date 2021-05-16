سياسة
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أردوغان: ينبغي تلقين إسرائيل درساً رادعاً بسبب هجماتها المتهورة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إنه على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درساً قوياً ورادعا ضدّ هجماتها المتهورة في فلسطين، وأكّد استعداد بلاده لدعم أي مبادرة في الأمم المتحدة تحمّل إسرائيل مسؤولية جرائمها.
أردوغان: ينبغي تلقين إسرائيل درساً رادعاً بسبب هجماتها المتهورة
تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني تناولا فيها آخر التطورات في الساحة الفلسطينية / AA
16 مايو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درساً قوياً ورادعاً ضد هجماتها المتهورة في فلسطين.

وخلال اتصال هاتفي الأحد، بحث الرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني، التطورات على الساحة الفلسطينية، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد أردوغان لروحاني أن تركيا أبدت ردّ فعلها بأشدّ طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين، وقال: "على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درساً قوياً ورادعاً ضد هجماتها المتهورة".

وأضاف لنظيره الإيراني أنه على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين.

وكان الرئيس التركي أكّد أن بلاده مستعدة لدعم فعَّال لكل مبادرة تطلقها الأمم المتحدة، وتحمُّل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام.

ولفت إلى أنه في حال عدم وقف العدوان الإسرائيلي في فلسطين بخاصة في القدس، فإن كل شخص سيجد نفسه هدفاً لتلك العقلية الوحشية (لإسرائيل).

والأحد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين إلى 202، بينهم 181 في غزة، و21 في الضفة الغربية، إضافة إلى 5588 جريحاً، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (10:00ت.غ).

مصدر:AA
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