سياسة
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الشيخ جراح.. إصابة 6 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس وقتل المنفذ
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 6 من الجنود وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقتل المنفذ.
الشيخ جراح.. إصابة 6 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس وقتل المنفذ
إصابة 6 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس وقتل المنفذ / وسائل إعلام فلسطينية
16 مايو 2021

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سائق سيارة في عملية دهس بحيّ "الشيخ جراح" وسط القدس المحتلة، فيما أصيب 6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن اثنين من بين المصابين الستة وصفت جراحهما بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان بأن سيارة ارتطمت بالحاجز الشرطي الذي نصبته قوات الاحتلال عند مدخل حي الشيخ جراح، وعلى الفور أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه السائق.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه حدث "استنفار كبير لقوات الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس بعد وقوع عملية الدهس".

ووصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى موقع العملية، في الوقت الذي تواصل فيه شرطة الاحتلال تفتيش سيارة الشابّ الذي أقدم على اقتحام أحد الحواجز الأمنية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

والأحد، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين إلى 209، هم 188 في غزة و21 في الضفة الغربية، إضافة 5588 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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