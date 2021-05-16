سياسة
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شاهد | قتيلان وعشرات الإصابات في انهيار مدرج بكنيس يهودي قرب القدس
قالت مصادر طبية إسرائيلية الأحد، إن قتيلين وعشرات الإصابات من بين المستوطنين، سقطوا في حادثة انهيار مدرج خلال احتفال في كنيس يهودي بمستوطنة غفعات زئيف، المقامة على الأراضي الفلسطينية بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
شاهد | قتيلان وعشرات الإصابات في انهيار مدرج بكنيس يهودي قرب القدس
الحادثة تُعَدّ الثانية من نوعها التي تصيب المستوطنين المتطرفين بعد حادثة التدافع الكبير في جبل الجرمق قبل نحو أسبوعين
16 مايو 2021

أفادت وكالة أسوشيتد برس عن مسعفين إسرائيليين، بأن قتيلين وأكثر من 150 جريحاً سقطوا في انهيار مدرج بكنيس بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن عشرات المستوطنين المتطرفين أُصيبوا جرَّاء انهيار مدرج خلال احتفال في كنيس يهودي بمستوطنة غفعات زئيف، المقامة على الأراضي الفلسطينية بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عشرات الإصابات وقعت بين المستوطنين المتطرفين في انهيار منصة في كنيس يهودي في مستوطنة غفعات زئيف شمال القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود عدد من الحالات الحرجة للغاية.

وأكد هيئة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) أنه نقل 58 مستوطناً إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد حادثة الانهيار، منها ثمانية في حالة خطر شديد.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار المنصة التي كانت تحمل عدداً كبيراً من المستوطنين المتطرفين الذين كانوا يؤدّون رقصة بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة".

ومستوطنة غفعات زئيف من ضمن 15 مستوطنة تُسمَّى مستوطنات الطوق، أقيمت على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية، وتحاول إسرائيل من خلالها كسر الميزان الديموغرافي وتعزيز الوجود اليهودي في القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي
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