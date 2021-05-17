لليوم السابع على التوالي، تواصل المقاتلات الإسرائيلية الحربية شن غاراتها العنيفة والمكثّفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، شملت منشآت سكنية ومدنية وحكومية وأمنية وتجارية.

وأسفرت الغارات، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن "استشهاد 197 فلسطينياً، بينهم 58 طفلاً، و34 سيدة، و15 من كبار السن، فضلاً عن إصابة 1235 آخرين".

وارتكبت إسرائيل خلال الأيام السبعة الماضية مجازر راح ضحيتها عدد من العائلات الفلسطينية، التي أُبيد بعضها بشكل كامل.

كما غيّرت هذه الغارات من طبيعة المظهر العام لمعالم عدة مناطق حيوية في مدينة غزة، محوّلة إياها إلى "خراب" وأكوام من الركام والرماد.

مئات الغارات

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان، 10 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال إنّ الغارات تركّزت على "المنازل والمباني السكنية، والمقار الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء".

خسائر بالملايين

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أنّ إجمالي الخسائر الأولية، التي تكبّدها قطاع غزة، منذ بداية العدوان، وصل إلى 177 مليوناً و500 ألف دولار.

وأشار إلى أنّ قيمة الخسائر المباشرة بلغت نحو 127 مليون دولار، فيما قُدّرت قيمة الخسائر غير المباشرة بنحو 50 مليوناً و500 ألف دولار.

المنشآت المدمّرة

وثّق المكتب الإعلامي الحكومي تعرّض أكثر من 770 وحدة سكنية لأضرار تراوحت بين الهدم الكلي والبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 4 آلاف و976 وحدة أُخرى لأضرار وصفت بما بين المتوسطة والجزئية جراء القصف المتواصل.

كما رصد المكتب قصف 97 بناية سكنية وهدمها بشكل كامل، وقال إن الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان، من بين إجمالي الخسائر، وصلت إلى 36 مليون دولار.

وبيّن المكتب أن الغارات تسببت في تضرر 36 مدرسة، وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

المنشآت الإعلامية

ودمّرت الطائرات الحربية نحو 32 مؤسسة إعلامية، من خلال قصف عدة أبراج فيها هذه المؤسسات بداخلها، وفق المكتب.

ومن هذه الأبراج "الجوهرة، والجلاء، والشروق، والسوسي، والوليد، والرؤية".

وأضاف المكتب أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة 10 صحفيين بجراح مختلفة، خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية.

ومن بين هؤلاء يوجد 3 صحفيين أصيبوا باستهداف طائرة استطلاع لمركبة تابعة للصحافة، كما طالت الغارات أيضاً منازل 5 صحفيين في مناطق مختلفة بغزة، ما تسبب في استشهاد أحد أفراد عائلاتهم.

المقار الحكومية

بلغ عدد المقار الحكومية والمنشآت العامة التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية الحربية نحو 65 مقراً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وتنوعت تلك المنشآت ما بين "مقار شرطية وأمنية ومرافق خدماتية"، بخسائر مباشرة تقدّر بـ16 مليون دولار، من إجمالي الخسائر.

ومن أبرز هذه المقرات:

-مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني غربي مدينة غزة، ما تسبب في تدميره بالكامل وفي أضرار كبيرة في عدد من المقار الحكومية المجاورة.

- تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظات غزة والشمال وخان يونس، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بمركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نتيجة القصف.

-تدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل، كما تعرض مبنى وزارة التنمية الاجتماعية لأضرار كبيرة.

البنى التحتية والطاقة والاقتصاد

قال المكتب الإعلامي إن استهداف الشوارع، والبنى التحتية المتمثلة بشبكات المياه والصرف الصحي، تسبب في خسائر أولية تقدّر بـ14 مليون دولار.

وأمّا قطاع الطاقة، فقد تكبّد خسائر قدّرها المكتب بنحو 10 ملايين دولار، جرّاء قصف شبكات ومحوّلات وخطوط الكهرباء.

وفي القطاع الاقتصادي والتجاري، رصد المكتب وجود خسائر بقيمة 21 مليون دولار، جرّاء غارات إسرائيلية طالت 4 مقرات لبنوك محلية، ومصانع.

كما تضررت، بحسب المكتب، عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت إلى 5 ملايين دولار.

خسائر القطاع الزراعي

فاق إجمالي الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع الزراعة بغزة، الـ17 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها تتوقع تضاعف "الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة تواصل القصف المركّز لمئات الأراضي والمنشآت الزراعية، واستهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر".

وحذّرت الوزارة من حدوث كارثة حقيقية في قطاع الإنتاج الحيواني "بسبب استمرار إغلاق المعابر"، مشيرة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن وا لأغنام والأبقار لم تعد تكفي بالمطلق لتغذيتها.