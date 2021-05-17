سياسة
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"نرفض مرور طيران الاحتلال".. حملة شعبية سعودية للتضامن مع غزة
أطلق نشطاء سعوديون حملة تطالب بوقف عبور الطيران الإسرائيلي من أجواء السعودية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومعاناة أهل غزة تحت القصف المتواصل.
"نرفض مرور طيران الاحتلال".. حملة شعبية سعودية للتضامن مع غزة
ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 197 قتيلاً بينهم 58 طفلاً / AFP
17 مايو 2021

دشن نشطاء سعوديون حملة إلكترونية تطالب بوقف رحلات الطيران القائمة بين المملكة وإسرائيل، رفضاً للقصف العنيف المستمر على غزة منذ نحو أسبوع.

وتصدر وسم #نرفض_مرور_طيران_الاحتلال موقع تويتر في المملكة، بمشاركات عديدة من مغردين سعوديين، تؤكد تضامنهم مع أهالي فلسطين في ما يتعرضون له من "إبادة" ومعاناة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز في الحملة قائلاً: "أي دعم وتسهيلات اقتصادية للاحتلال تعني الشراكة في قتل إخواننا".

فيما شارك آخرون صوراً ومقاطع توضح الجريمة البشعة التي يتعرض لها أهل غزة، من قتل وتشريد واستهداف للأطفال والمدنيين العُزّل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي أعلنت المملكة سماحها بعبور الطائرات التجارية الإسرائيلية أجواءها في أثناء توجهها إلى الإمارات، بعد ضغوط من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

بعدها تقرر السماح بنحو 14 رحلة أسبوعياً، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وحتى أمس الأحد ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 197 شهيداً، بينهم 58 طفلاً و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحاً، إضافة إلى 21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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