أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 34 ألف فلسطيني لجؤوا إلى أكثر من 40 مدرسة تابعة لها في قطاع غزة، هرباً من الهجمات الإسرائيلية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، انتقد المفوّض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، دون أن يصرّح باسم إسرائيل.

وأضاف أنّه ليس هناك مكان للهرب في قطاع غزة، مبيناً أن الأخير كان يواجه أصلاً أزمات كبيرة مثل وباء كورونا.

وأشار إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تحلم الآن إلا بالبقاء على قيد الحياة.

وأردف: "أونروا فتحت أبواب أكثر من 40 مدرسة تابعة لها، لإيواء 34 ألف نازح فلسطيني."

وطالب لازاريني بتقديم الدعم لـ"أونروا."

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق القطاع، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه أهداف إسرائيلية.