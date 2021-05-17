قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قامت بحملة دبلوماسية مكثفة في المحافل وعلى رأسها الأمم المتحدة بخصوص فلسطين، إلا أنّ مجلس الأمن الدولي فشل في إظهار الحس بالمسؤولية.

وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع البابا فرنسيس أن المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء مستهدفون من العدوان الإسرائيلي.

وبحث الرئيس التركي خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي على فلسطين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة "وقوف كل البشرية صفاً واحداً ضد إسرائيل المحتلة" التي لا ترى بأساً في الاعتداء على المقدسات.

وبيّن أن المستهدف من العدوان الإسرائيلي ليس الفلسطينيين فقط بل المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء.

وأشار إلى أن الرسالة وردود الأفعال التي سيواصل البابا توجيهها تحمل أهمية كبيرة من حيث دفع العالم المسيحي والمجتمع الدولي إلى التحرك.