سياسة
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رغم اعتراضات أعضاء من حزبه.. بايدن يُقرّ صفقة أسلحة متطورة مع إسرائيل
أفادت ​صحيفة واشنطن بوست​ الأمريكية أنّ إدارة الرئيس ​جو بايدن ​أقرّت صفقة سلاح ل​إسرائيل​ بقيمة 735 مليون ​دولار، رغم اعتراضات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس. وأكدت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الصفقة يتعلق ب​قذائف​ عالية الدقة.
رغم اعتراضات أعضاء من حزبه.. بايدن يُقرّ صفقة أسلحة متطورة مع إسرائيل
واشنطن بوست: إدارة بايدن تقر صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار تتعلق بأسلحة عالية الدقة  / Reuters
17 مايو 2021

أفادت ​صحيفة واشنطن بوست​ الأمريكية أنّ إدارة الرئيس ​جو بايدن ​أقرّت صفقة سلاح لإسرائيل​ بقيمة 735 مليون ​دولار​ رغم اعتراضات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.

وأكدت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الصفقة يتعلق ب​قذائف​ عالية الدقة، مشيرة إلى أن ​الكونغرس الأمريكي تلقى إخطاراً​ بصفقة ​السلاح​ هذه في 5 من مايو/أيار الجاري.

وأثارت مواقف الرئيس بايدن الأخيرة من الأوضاع في فلسطين جدلاً واسعاً في الكونغرس الأمريكي، إذ أدان عدد من النواب الديمقراطيين الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مخالفين بذلك موقف الإدارة الأمريكية الحالية التي تنتمي إلى حزبهم.

في سياق ذلك أصدر 28 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ بياناً دعوا فيه إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا سيما من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي أعاقت فيه إدارة الرئيس الديمقراطي أيضاً، جو بايدن، محاولة مشتركة من قبل حكومات الصين والنرويج وتونس لإصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأحد، يدعو إلى إنهاء الصراع.

واتهم أعضاء في الكونغرس مثل النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الولايات المتحدة بـ"التواطؤ في المذبحة" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لإنهاء العملية العسكرية في غزة والضغط لتفعيل هدنة بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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