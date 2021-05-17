أعرب متابعون عن استنكارهم للطريقة التي غطّت بها بعض وسائل الإعلام العربية العدوان الإسرائيلي الأخير في غزة وفلسطين، معتبرين أن تغطياتها تنحاز صراحة للرواية الإسرائيلية، وتتحدث عن القضية الفلسطينية بلغة بعيدة عن حيّزها العربي والإسلامي.

ودفع ذلك العديد من المتابعين والنشطاء إلى انتقاد تلك القنوات بشدة، والمطالبة بمقاطعتها، بخاصة مع تصاعد القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وتفجر الأوضاع في كل المدن الفلسطينية، واقتحام المسجد الأقصى وتحويله إلى "ساحة حرب".

تمثل ذلك الانحياز في تغطية قنوات مثل "سكاي نيوز العربية" وقناة "العربية" و"الحدث".

وبرز ذلك في استخدام مصطلحات مخففة وحيادية أو مضللة، مثل إطلاق قناة العربية لوصف "سلاح غزة" في إشارة إلى المقاومة، وهو مصطلح تجاهل لسياقات الدور الهام الذي تقوم به حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دفاعاً عن نفسها وشعبها ومقدسات الأمة الإسلامية أمام هجمة إسرائيلية شرسة، وأيضاً يعتبر مصطلحاً مضللاً، لأنه يضفي صفة "التسليح" على شعب غزة بأكمله، في تجاهل لمئات الآلاف من المدنيين العزّل.

كما تعتمد في كل أخبارها على مصادر إسرائيلية وليست فلسطينية، مركزة فقط على نقل وجهة النظر الإسرائيلية، مثل أن "الجيش الإسرائيلي يؤكد تركيز هجماته على أنفاق حماس"، في تجاهل لمئات القتلى من الأطفال والنساء، وإبادة عائلات بأكملها، مثل قصف مخيم الشاطئ الذي أسفر عن مقتل أسرتين، تتكونان من أم وأربعة أبناء.

وفي هذا السياق، عرضت قناة العربية تقريراً منقولاً عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يُصوّر قطاع غزة وكأنه بأكمله يرقد فوق شبكة من الأنفاق التابعة لحماس، في تبرير خفي للقصف الذي طال أحياء سكنية وحولّها إلى ركام، واستهداف أبراج تتضمن مكاتب مؤسسات صحفية ووكالات أنباء عربية وعالمية.

كما نشرت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم، خبراً يفيد بأن "الجيش الإسرائيلي يخبر مؤسسات أممية باعتزامه قصف مدرستين في غزة"، في تبرير مسبق لحدث قد يرقى لجريمة حرب إذا تم تنفيذه، عبر استهداف المدارس!

دفع ذلك بعض المتابعين إلى وصف تلك القنوات بـ"الصهيونية"، والمطالبة بمقاطعتها في ظل أحداث دامية تمر بها فلسطين.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وحتى أمس الأحد ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 197 شهيداً، بينهم 58 طفلاً و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحاً، إضافة إلى 21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.