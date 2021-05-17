سياسة
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سناتور روسي: وقوف تركيا بوجه إسرائيل يزيد من تأثير أردوغان بالعالم الإسلامي
أكد السناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن دعم ومساندة تركيا للفلسطينيين ووقوفها بحزم في وجه إسرائيل سياسياً، سيزيد من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العالم الإسلامي.
سناتور روسي: وقوف تركيا بوجه إسرائيل يزيد من تأثير أردوغان بالعالم الإسلامي
سناتور روسي: وقوف تركيا بوجه إسرائيل يزيد من تأثير أردوغان بالعالم الإسلامي / TRT
17 مايو 2021

قال السناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن دعم ومساندة تركيا للفلسطينيين ووقوفها بحزم في وجه إسرائيل سياسياً، سيزيد من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العالم الإسلامي.

وأوضح السناتور الروسي في قناته على تلغرام مساء الأحد، تعليقاً على الدور التركي الفاعل في دعم أهالي القدس والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، أن الرئيس أردوغان يسعى لتعزيز دور تركيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وزيادة نشاط أنقرة الدبلوماسي في الشرق الأوسط والأمم المتحدة.

وأشار بوشكوف إلى أن تركيا تعمل جاهدة للوقوف على قدم المساواة مع أعضاء مجلس الأمن في البحث عن حل للقضية، بل تتجاوزهم في هذه الجهود.

وختم بوشكوف قوله إنه نتيجة لكل ذلك، يتبين أن "تركيا دخلت طريق النشاط العسكري والسياسي والدبلوماسي بعزم وأصبحت عاملاً سياسياً ودبلوماسياً ضرورياً في جغرافيا تمتد من ليبيا إلى القوقاز وآسيا الوسطى".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 قتيل، بينهم 59 طفلاً، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح متفاوتة..

فيما بلغ عدد الضحايا في الضفة الغربية 21 قتيلاً ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال الرد الصاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة على المناطق في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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