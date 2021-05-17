حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، من عمليات تسلل من الحدود الأردنية، وفق إعلام حكومي.

وقالت قناة "كان" الرسمية إنّ "الجيش حذر من محاولات لأردنيين التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الشمالية".

وأضافت أن الجيش "أصدر تعليمات لسكان المستوطنات في المناطق الحدودية بالتزام البيوت خوفاً من عمليات انتقامية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الأردن، استعادة اثنين من مواطنيه اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية إثر تجاوزهما الحدود، وزعمت إسرائيل أنهما كانا مسلحين بسكاكين وفي طريقهما إلى مدينة القدس المحتلة.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية في منطقة الأغوار الجنوبية، طالبت بفتح الحدود نصرةً لفلسطين.‎

ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وحتى صباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلاً و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحاً، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيداً ومئات الجرحى".