سياسة
4 دقيقة قراءة
"من البحر إلى النهر".. الفلسطينيون يدعون لإضراب شامل لأول مرة منذ عقود
دعت أحزاب وحركات واتحادات فلسطينية عدة للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة، وفي حال تنفيذ الإضراب سيكون الأول من نوعه الذي ينفذ في كل فلسطين التاريخية بعد الإضراب الكبير الذي عم فلسطين عام 1936.
"من البحر إلى النهر".. الفلسطينيون يدعون لإضراب شامل لأول مرة منذ عقود
أحزاب ومنظمات ونقابات فلسطينية أعلنت مشاركتها في الإضراب الذي سينفذ الثلاثاء 18 مايو/أيار
17 مايو 2021

دعت جهات فلسطينية من بينها حركتا فتح وحماس والاتحادات والنقابات ولجنة المتابعة العربية، الاثنين، إلى تنظيم أكبر إضراب شامل في فلسطين التاريخية يمتد من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار.

ودعت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل الأحد، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات العربية الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا إن الدعوة إلى الإضراب تأتي "رداً على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ورداً على العدوان على جماهيرنا". وطالبت لجنة المتابعة "بأن يكون إضراباً سلمياً".

وتشهد العديد من المدن والبلدات العربية في إسرائيل مواجهات عنيفة قُتل فيها فلسطيني وأصيب المئات.

ودعت اللجنة في بيانها "لوقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وسحب العصابات الاستيطانية كافة وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا، بما فيها مدن الساحل".

من جهتها، أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الاثنين، عن إضراب شامل، يوم الثلاثاء، "في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وسياسات التهجير في القدس".

وفي بيان لها، قالت حركة "فتح": "في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية على شعبنا الصامد في الداخل المحتل، وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعاً عن كرامة شعبنا ومقدراته، تعلن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) في المحافظات الشمالية، الإضراب العام والشامل لكل مناحي الحياة في الوطن، والاستنفار على نقاط التماس كافة، يوم غد الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إضراب شامل وعام غداً الثلاثاء في الضفة والقدس والداخل المحتل، وإعلان النفير الثوري وإطلاق المسيرات نحو نقاط الاشتباك والمواجهة في خطوط التماس كافة، وإغلاق الطرق الالتفافية في وجه قطعان المستوطنين".

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى "الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات"، الثلاثاء.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، بعد اجتماعها لبحث آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، بـ"المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقاً من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهراً، مجسدين وحدة وطنية وتحت علَم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل".

كما أعلن كل من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، واللجنة العليا لقطاع النقل العام، ونقابة المحامين الفلسطينيين، الإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء.

ولقيت الدعوات تأييداً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، وانتشرت شعارات الإضراب بين النشطاء على مواقع التواصل مع شعار "من البحر إلى النهر" بما يشمل كل المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، فيما أشار البعض إلى ضرورة الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق التماس.

وكان آخر إضراب شامل نفذه الفلسطينيون عام 1936 ويسمى الإضراب العام الكبير، وهو ما عرف بأطول إضراب عام في التاريخ حيث استمر لـ6 أشهر، وانطلقت بعده ثورة فلسطين الكبرى التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين وتسليمها لليهود.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، الاثنين، أن عدد الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 200 من بينهم 59 طفلاً.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، وبخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us