قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فلسطينياً بالرصاص، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية المحتلة إلى 22، منذ 7 مايو/ أيار الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "مواطناً استشهد، لم تُعرف هويته بعد، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل (جنوب)".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيداً، بينهم 61 طفلاً، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح".

بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.