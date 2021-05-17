سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يقتل فلسطينياً بالضفة الغربية ويرفع حصيلة الضحايا إلى 22
قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فلسطينياً بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد الضحايا في الضفة المحتلة إلى 22، منذ 7 مايو/ أيار الجاري.
الاحتلال يقتل فلسطينياً بالضفة الغربية ويرفع حصيلة الضحايا إلى 22
قتلى / AFP
17 مايو 2021

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فلسطينياً بالرصاص، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية المحتلة إلى 22، منذ 7 مايو/ أيار الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "مواطناً استشهد، لم تُعرف هويته بعد، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل (جنوب)".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيداً، بينهم 61 طفلاً، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح".

بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us