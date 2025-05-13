أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنظيم PKK الإرهابي قرر حل نفسه وإلقاء السلاح، واصفا ذلك بالمرحلة المفصلية في مكافحة الإرهاب، ومؤكدا أن "المنتصرين الحقيقيين هم من يدافعون عن الأخوة والسلام، لا من يستثمرون في الدماء والصراعات"، مشددا على أن خروج هذا التنظيم من المشهد سيفتح صفحة جديدة قائمة على أساس سياسي متين.

بدوره، وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه بأنه "خطوة نحو استعادة الأمن وإنهاء أعمال العنف المتكررة في المنطقة".

في سياق آخر، اعتبرت حركة حماس محاولة مستوطنين إسرائيليين "ذبح قربان" في المسجد الأقصى "تصعيدا خطيرا يستدعي النفير العام للتصدي لهذه الاعتداءات"، فيما قال خطيب المسجد الأقصى إن هذه المحاولات تحدث بتواطؤ ودعم رسمي من الحكومة.

على صعيد مختلف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يتوجه إلى مدينة إسطنبول التركية، حال اعتقد أن حضوره سيكون مفيدا في ما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، الخميس المقبل.

ختاما.. كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الجزائر استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا سترد "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".