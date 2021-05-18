سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2021
تواصُل العدوان الإسرائيلي على غزة وعدّاد الضحايا في ارتفاع / AFP
18 مايو 2021

أهم الأحداث:

تواصُل العدوان الإسرائيلي على غزة للأسبوع الثاني وعدّاد الضحايا في ارتفاع، وأردوغان يقول لبايدن إن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين تحمل توقيعكم.

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للأسبوع الثاني.. تواصُل العدوان الإسرائيلي على غزة وعدّاد الضحايا في ارتفاع

شنّت المقاتلات الإسرائيلية، الاثنين، عشرات الغارات المتزامنة والمكثفة على عدة مناطق جنوبي وغربي مدينة غزة، وشمالي وجنوبي ووسط القطاع. [TRTعربي]

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أراضي زراعية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بسلسلة من الغارات العنيفة، واستهدفت غارات أخرى منزلاً في مدينة دير البلح وآخر بمدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل، إضافة إلى قصفه أرضاً زراعية في مدينة رفح. [TRTعربي]

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الذين قُتلوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 200 بينهم 59 طفلاً و 35 سيدة. وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على مدينة غزة فجر الأحد، إلى 42، بينهم 10 أطفال و16 سيدة. [TRTعربي]

أردوغان لبايدن: المجازر الإسرائيلية في فلسطين تحمل توقيعكم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تحمل توقيع الولايات المتحدة. [TRTعربي]

وأكد الرئيس التركي أن الانتفاضات الفلسطينية مستمرة لأن الفلسطينيين ليس لديهم سوى خيار واحد للدفاع عن أنفسهم ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل. [TRTعربي]

وأضاف الرئيس التركي "مرة أخرى أُثبت للجميع أن إسرائيل هي دولة إرهابية، يقتلون حتى الأطفال الرضع، إنهم قتلة لا يمكنني وصفهم، فهم لديهم طاقة لقتل أطفال صغار ونساء ومسنين والتاريخ لم يعرف لهؤلاء مثيلاً". [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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