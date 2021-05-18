سياسة
4 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن "تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، لن تتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".
جاوش أوغلو: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال إن الرئيس أردوغان والشعب التركي هما الأمل للمظلومين في فلسطين وغيرها من البلدان / AA
18 مايو 2021

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، على أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، لن تتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال جاوش أوغلو: "بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لن نتخلى أبداً عن الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال القوة التي منحنا إياها برلماننا".

وأضاف أن الرئيس أردوغان والشعب التركي هما الأمل للمظلومين في فلسطين وغيرها من البلدان.

وأوضح أن البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويغمض عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وحول عدوان إسرائيل المتواصل على الفلسطينيين، قال جاوش أوغلو: "مع الأسف ردة فعل المجتمع الدولي ضعيفة وتصدر دعوات (للتهدئة) إلى الجانبين وكأن هناك حرباً دائرة بين جيشين إسرائيلي وفلسطيني في غزة".

وفي إطار الدعاوى القضائية التي رفعت على إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم حرب قال أوغلو: "نعمل من أجل محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين العزل في فلسطين".

و أشار إلى وجود مناخ من التضامن المشترك في تركيا بخصوص القضية الفلسطينية.

وأردف: "تركيا رائدة الجهود الدبلوماسية بشأن فلسطين وستبقى صوت الضمير والعدالة في العالم".

وأكد أن أنقرة تهتم أيضاً بالأوضاع الإنسانية التي تزداد تدهوراً نتيجة الهجمات الإسرائيلية العشوائية، مبيناً أن مؤسسات تركية مثل الهلال الأحمر و"تيكا" تعمل على تخفيف آلام الفلسطينيين.

وأفاد جاوش أوغلو أن بعض الدول تولي أهمية بالغة لأمن إسرائيل وتتجاهل المجازر التي ترتكبها تل أبيب بحق سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 200 مدني نصفهم من الأطفال والنساء.

وتابع قائلاً: "إسرائيل، كما في كل شهر رمضان، نفذت التصعيد هذا العام أيضاً، والهدف الرئيس من توسيع نطاق المستوطنات غير الشرعية هو تهجير جميع الفلسطينيين من القدس".

وأوضح جاوش أوغلو أن إسرائيل بدأت بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بناء على قرارات مزعومة صادرة من محاكمها.

وأضاف أن إسرائيل استهدفت خلال هجماتها المؤسسات الدولية ومباني الأمم المتحدة والمدارس والمشافي، ومنعت المسلمين من أداء عباداتهم في المسجد الأقصى.

وعن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها تركيا، قال جاوش أوغلو: "الرئيس أردوغان تواصل مع العديد من القادة والزعماء لحشد موقف دولي ضد الهجمات الإسرائيلية، كذلك حرّكنا منظمة التعاون الإسلامي، ونسعى أيضاً إلى إصدار قرارات مهمة من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه سيشارك الخميس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين.

وشدد جاوش أوغلو على أن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها، مشيراً في هذا السياق إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأردف: "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وللأسف نرى بعض الدول تدلي بتصريحات تساوي فيها بين الظالم والمظلوم".

واستطرد: "رأينا كيف أن العقلية الشعبوية في النمسا رفعت على مبانيها الرسمية علم الدولة التي ترتكب جرائم بحق الإنسانية، والذين اتخذوا هذه الخطوة معروفون بعدائهم للإسلام".

كما تطرق وزير الخارجية التركي إلى تطبيع بعض الدول الإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قائلاً: "بعض الدول الإسلامية قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بضغط من الإدارة الأمريكية السابقة، والآن اتضح أن تحذيراتنا من هذا التطبيع كانت محقة، نحن لسنا ضد التطبيع، لكننا ضد أن يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us