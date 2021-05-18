سياسة
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شرطة الاحتلال تقمع المعتصمين على مداخل "الشيخ جراح" وتحاصره
قمعت شرطة الاحتلال بقنابل الصوت والرصاص المطاطي، الفلسطينيين، الذين جاؤوا للاعتصام بحي الشيخ جراح تضامناً مع أهاليه المهددين بإخلاء منازلهم. فيما اعتدت على  على وقفة سلمية للفلسطينيين في "باب العمود".
شرطة الاحتلال تقمع المعتصمين على مداخل "الشيخ جراح" وتحاصره
 استخدمت الشرطة الإسرائيلية الخيالة لدهس المتظاهرين والمعتصمين الفلسطينيين بحي الشيخ جراح / AFP
18 مايو 2021

تتصاعد حدة التوترات على مداخل حي الشيخ جراح في يوم "إضراب فلسطين"، إذ قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين جاؤوا للاعتصام تضامناً من أهالي الحي المهددين بإخلاء منازلهم.

وقال مراسل TRT عربي إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت خلال وجود الفلسطينيين في المكان، وابلاً من قنابل الصوت والرصاص المطاطي".

وأضاف: "استخدمت قوات الاحتلال الخيالة لتفريق المتظاهرين والمعتصمين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين على الأقل، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني".

من جانبه قال الناشط الفلسطيني رمزي العباسي لـTRT عربي، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المتضامنين إلى حي الشيخ جراح فيما تحول مدخل الحي إلى ساحة غضب في يوم إضراب فلسطين".

ويصف تطورات الوضع قائلاً: "هنالك أكثر من 30 فلسطينياً داخل الحي جاؤوا للتضامن مع أهالي الحي في يوم الإضراب إذ تلتحم كل الجهود لمنع الظلم عن الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين المحتلة وغزة".

ويستطرد العباسي "الحي خالٍ. المستوطنون يدخلون كما يحلو لهم والفلسطينيون يمنعون من الدخول". مشبهاً المشهد بشارع الشهداء بمدينة الخليل حيث يتحرك المستوطنون بحرية بينما يُمنع الفلسطينيون من الدخول إلى حيِّهم.

وفي باحات المسجد الأقصى اعتدت الشرطة الإسرائيلية على وقفة سلمية نظمها فلسطينيون تجمعوا في منطقة "باب العمود"، بالضرب والاعتقال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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