ذكرت قناة عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الولايات المتحدة أنّ تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خلال يومين أو ثلاثة.

وقالت القناة (12) العبرية، إن نتنياهو أبلغ واشنطن، الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن ذلك، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأطراف المعنية.

وقبل ذلك بفترة قصيرة، ذكرت القناة ذاتها، أنّ مصر تقدمت باقتراح لتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ابتداء من الخميس.

من جانبه، أكد متحدث باسم حماس أن الجهود المصرية والقطرية والأممية للتهدئة متواصلة، وإسرائيل تفشلها بقصف مدن قطاع غزة.

فيما قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، في تصريح لـTRT عربي، "إن اتصالات وقف إطلاق النار مستمرة، لكنها تصطدم بطبيعة الموقف الإسرائيلي الذي يصرّ على الفصل بين قضية القدس وغزة، وهو أمر غير مقبول للمقاومة".

في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن ما يجري تداوله عبر الإعلام عن اختراقات لوقف إطلاق النار هي معلومات ليست صحيحة، ونفى أن يكون هناك اتفاق للتهدئة قبل أن تستجيب إسرائيل لشروط المقاومة.

ولم ينفِ الرشق وجود اتصالات مستمرة جدية من الأطراف والوسطاء المصريين والقطريين للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/أيار الجاري، 217 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.