سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تبلغ واشنطن استعدادها لهدنة خلال يومين  وحماس تعلق
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة أن تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة. بماذا علّقت حماس؟
إسرائيل تبلغ واشنطن استعدادها لهدنة خلال يومين  وحماس تعلق
ذكرت القناة العبرية أنّ مصر تقدمت باقتراح لتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة / AFP
18 مايو 2021

ذكرت قناة عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الولايات المتحدة أنّ تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خلال يومين أو ثلاثة.

وقالت القناة (12) العبرية، إن نتنياهو أبلغ واشنطن، الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن ذلك، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأطراف المعنية.

وقبل ذلك بفترة قصيرة، ذكرت القناة ذاتها، أنّ مصر تقدمت باقتراح لتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ابتداء من الخميس.

من جانبه، أكد متحدث باسم حماس أن الجهود المصرية والقطرية والأممية للتهدئة متواصلة، وإسرائيل تفشلها بقصف مدن قطاع غزة.

فيما قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، في تصريح لـTRT عربي، "إن اتصالات وقف إطلاق النار مستمرة، لكنها تصطدم بطبيعة الموقف الإسرائيلي الذي يصرّ على الفصل بين قضية القدس وغزة، وهو أمر غير مقبول للمقاومة".

في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن ما يجري تداوله عبر الإعلام عن اختراقات لوقف إطلاق النار هي معلومات ليست صحيحة، ونفى أن يكون هناك اتفاق للتهدئة قبل أن تستجيب إسرائيل لشروط المقاومة.

ولم ينفِ الرشق وجود اتصالات مستمرة جدية من الأطراف والوسطاء المصريين والقطريين للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/أيار الجاري، 217 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us