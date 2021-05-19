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مواجهات في الضفة وغارات على غزة، ووزير الخارجية التركي يعلن عدم تخلّي تركيا عن فلسطين.

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عدوان إسرائيلي متواصل.. مواجهات في الضفة وغارات على غزة.. والمقاومة ترد

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي الثلاثاء، شنّ عشرات الغارات الجوية على بنايات سكنية وأراضٍ ومواقع في قطاع غزة، مما تسبب في مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة. [TRT عربي]

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتتالٍ عشرات الأهداف الثلاثاء، في مناطق جبل الريس وبيت لاهيا والتوام والكرامة والشيخ زايد شمالي القطاع. [TRT عربي]

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 217 قتيلاً بينهم 63 طفلاً و36 سيدة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1442 شخصاً. [TRT عربي]

جاوش أوغلو: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال مشاركته الثلاثاء في جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، على أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، لن تتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية. [TRT عربي]

وقال جاوش أوغلو: "بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لن نتخلى أبداً عن الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال القوة التي منحَنا إياها برلماننا". [TRT عربي]

وأضاف أن الرئيس أردوغان والشعب التركي هما الأمل للمظلومين في فلسطين وغيرها من البلدان. [TRT عربي]