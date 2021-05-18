نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مزاعم بثتها قناة "العربية" حول خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، "ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة "العربية" من شائعات مغرضة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، والتي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت الداخلية "نؤكد أن قناة العربية كانت، ولا تزال، تمارس دوراً مشبوهاً، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".

ودعت الوزارة إلى مقاطعة قناة العربية وعدم التعامل معها وعدم الظهور على شاشتها "لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال" حسب وزارة الداخلية في غزة.

والثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 218 شهيداً، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن بين الإصابات 450 طفلاً و295 سيدة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية إلى إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.