سياسة
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صحيفة عبرية تكشف فشل إسرائيل مرتين في اغتيال "الضيف" خلال عدوانها الحالي
ذكرت صحيفة عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول مرتين، خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لكنه نجا.
صحيفة عبرية تكشف فشل إسرائيل مرتين في اغتيال "الضيف" خلال عدوانها الحالي
صحيفة عبرية تعلن فشل إسرائيل مرتين في اغتيال محمد الضيف خلال عدوانها الحالي
18 مايو 2021

ذكرت صحيفة عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول مرتين، خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لكنه نجا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي حاول مرتين قتل الضيف، خلال الجولة الحالية، لكنه فشل في ذلك.

وأكد الجيش خلال الحملة الحالية المستمرة في قطاع غزة ضد " حماس"، في أكثر من مناسبة، أن "أحد أهدافه الأساسية هو قتل كبار قادة الحركة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الضيف موجود على قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ أكثر من 25 عاماً حيث تتهمه بتخطيط وتنفيذ عدد كبير من الهجمات ضدها".

ويعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الضيف قائداً ميدانياً ماهراً، حسب الصحيفة.

وتطرقت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية حاولت قتل الضيف 5 مرات على الأقل على مر السنين، بخلاف المحاولتين خلال الحرب الحالية.

وكانت أول محاولة في 2001، أما الثانية فكانت عام 2002 التي فقد خلالها إحدى عينيه، والثالثة بعد عام من المحاولة الثانية، كما تقول الصحيفة.

والمحاولة الرابعة، حسب الصحيفة، كانت خلال غارة نفذتها المقاتلات الإسرائيلية في 2006، أصيب خلالها الضيف بجروح خطيرة، فقد على إثرها ساقيه وذراعه.

وتقول الصحيفة إنه عام 2014، وتحديداً خلال حرب غزة حينها، حاولت إسرائيل مرة أخرى اغتيال الضيف، واقتربت من ذلك لكنها فشلت، وعوضاً عن ذلك قتلت زوجته وابنه الرضيع وابنته البالغة 3 سنوات.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/أيار الجاري، 217 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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