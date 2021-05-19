سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب المشاركة في الإضراب.. فلسطينيون في الداخل يتلقون بلاغات إقالة من عملهم
تَلقَّى عديد من الموظفين الفلسطينيين في الداخل بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في "إضراب الكرامة" الثلاثاء، وقال مركز "عدالة" إن بلاغات الإقالة هذه غير قانونية، وتمييز بين الموظفين وفق آيديولوجياتهم وآرائهم السياسية.
بسبب المشاركة في الإضراب.. فلسطينيون في الداخل يتلقون بلاغات إقالة من عملهم
فلسطينيون في الداخل يتلقّون بلاغات إقالة من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الإضراب العامّ / وسائل التواصل
19 مايو 2021

توجه مركز "عدالة" الثلاثاء، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل، على أثر تلقّي عديد من الموظفين العرب بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في "إضراب الكرامة" الذي أقرّته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وطالبت المحامية سوسن زهر، في رسالتها الموجهة إلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل، والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار توجيهات واضحة إلى الجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية وموجَّهة وتُعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.

وطالبت زهر في رسالتها بتوضيح المخالفة لأصحاب العمل والمشغّلين في التمييز بين موظفيهم وفق آيديولوجياتهم وآرائهم السياسية، ومنحهم حرية التعبير عن الرأي عموماً، بما فيه الرأي السياسي.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات القضائية الممكنة من أجل مواجهة الحالات العينية التي يُعتقد أنها تخالف قوانين العمل في هذا السياق.

وعمّ الإضراب الشامل الثلاثاء، البلدات العربية في الداخل، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح، انسجاماً مع دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى الإضراب الشامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us