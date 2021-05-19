سياسة
3 دقيقة قراءة
نقاش متوتر بين بايدن ورشيدة طليب حول قصف إسرائيل لغزة.. ماذا دار بينهما؟
رفضت طليب، وهي من أصل فلسطيني، الإفصاح عما ناقشته مع بايدن، واكتفت بالتصريح في مقابلة مقتضبة بقولها: "لقد كانت مناقشة عطوفة وصادقة للغاية، لكن الرئيس لا يتعامل مع هذه الأنواع من القضايا علناً، ولا يتفاوض علناً".
نقاش متوتر بين بايدن ورشيدة طليب حول قصف إسرائيل لغزة.. ماذا دار بينهما؟
قال مساعد ديمقراطي لصحيفة نيويورك تايمز إن طليب حثّت بايدن على التوقف عن تمكين حكومة قالت إنها ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين
19 مايو 2021

واجهت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، بشأن دعمه إسرائيل وسط تواصل القصف الذي تشنّه قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

وقال مساعد ديمقراطي لصحيفة نيويورك تايمز إن طليب حثّت بايدن على التوقف عن تمكين حكومة قالت إنها ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين.

وانخرط الرئيس بايدن والنائبة الديمقرطية في محادثة متوترة استمرت نحو 8 دقائق قرب طائرة الرئاسة، على مدرج المطار في مدينة ديترويت بعد وصول بايدن هناك.

ورفضت طليب، وهي من أصل فلسطيني، قول ما ناقشته مع بايدن، واكتفت بالتصريح في مقابلة مقتضبة: "لقد كانت مناقشة عطوفة وصادقة للغاية، لكن الرئيس لا يتعامل مع هذه الأنواع من القضايا علناً، ولا يتفاوض علناً".

ولكن في مرحلة ما من المحادثة ربّت الرئيس على كتفها، وفي وقت لاحق أثنى عليها بسخاء في خطاب ألقاه في ديربورن، التي تُعتبر من أكبر التجمعات العربية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في وقت لاحق عن طليب خلال خطابه في مصنع ديربورن فورد: "أريد أن أقول لك إنني معجب بذكائك، وأنا معجب بشغفك، وأنا معجب باهتمامك بعديد من الأشخاص الآخرين، وهذا الحديث من قلبي".

وأضاف بايدن: "أنت مقاتلة، أدعو أن تكون جدتك وعائلتك بخير، وأتعهد بأن أعمل لسلامتها في الضفة الغربية".

وانتقدت طليب بشدةٍ بايدن وتعامل وزارة الخارجية مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وقالت له: "كفى يا سيد بايدن، لن تفعل هذا على مرأى منا".

وقالت في تغريدة موجهة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إذا كنت تؤيد وقف إطلاق النار، فابتعد عن الرفض في مجلس الأمن، وانضمّ إلى الدول الأخرى في المطالبة بذلك”.

يُذكر أن والد رشيدة حربي طليب غادر الضفة الغربية في عام 1975، قبل عام من ولادتها في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وهي الكبرى بين 14 طفلاً، ومتزوجة برجل من قريتها بيت عور الفوقا.

ولا تزال جدتها لأمها مفتية طليب، التي يعتقد أنها في التسعينيات من عمرها، من سكان رام الله، ويعيش أقاربها في منزل صغير من طابق واحد مع بستان زيتون قرب نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، بخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us