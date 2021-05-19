انتقدت الجالية اليهودية في تركيا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، التي اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "مُعادٍ للسامية".

وقالت الجالية في تغريدة على صفحتها الأربعاء: "في حين أن المآسي التي تحدث في المنطقة محزنة للغاية، والتصاعد العالمي في معاداة السامية أمر غير مقبول، فإن من الظلم والمستهجَن الإشارة إلى الرئيس أردوغان في ذلك".

وأكدت استهجانها هذا الاتهام، منوّهة بأنه "على العكس من ذلك كان (أردوغان) دائماً بنَّاءً وداعماً ومشجعاً لنا".

واعتبر أردوغان الاثنين أنّ يدَي نظيره الأمريكي جو بايدن "ملطّختان بالدماء" بسبب دعمه إسرائيل التي تواصل تصعيدها العسكري ضدّ قطاع غزّة.

وخاطب أردوغان بايدن قائلاً: "تكتب التاريخ بيدَين ملطّختَين بالدماء"، آخذاً على الإدارة الأمريكية خصوصاً أنّها وافقت على بيع أسلحة إضافية للدولة العبرية "التي تشنّ هجمات غير متكافئة على قطاع غزّة".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، بخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وحسب وزارة الصحة، "استُشهد في هذا العدوان حتى صباح الأربعاء 218 فلسطينياً، بينهم 63 طفلاً و37 سيدة و16 مُسنّاً، بالإضافة إلى إصابة 1500 بجراح مختلفة".