تَسلَّم الرئيس اللبناني مشيل عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتاباً يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، على خلفية أزمة أثارها تصريح له اعتبره البعض مسيئاً للسعودية ودول الخليج.

وقال وهبة بعد لقائه عون في بعبدا: "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التليفزيونية، وحرصاً منّي على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، طلبت إعفائي من منصبي".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء، بأن "عون استقبل في مقر رئاسة الجمهورية الوزير وهبة اليوم، وتسلم منه كتاباً بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية".

ولم توضح الوكالة ما إذا كان الرئيس عون قبِل استقالة الوزير وهبة أم لا.

والثلاثاء أثار تصريح للوزير شربل وهبة، اعتُبر مسيئاً لدول الخليج، أزمة دبلوماسية، نتج عنها استدعاء وزارات الخارجية في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت، ممثلي لبنان، وتسليمهم مذكرات احتجاج على "تصريحات الوزير المسيئة".