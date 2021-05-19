سياسة
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الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة.. كم تحتاج غزة لتلبية احتياجاتها الصحية؟
أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة نداء استغاثة، لتلبية النقص الحاد في الاحتياجات الصحية لديها، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وقالت إنها تحتاج إلى "أدوية ومستهلكات طبية وأجهزة عمليات وعناية مركزة وأشعة تشخيصية وأدوات جراحية".
الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة.. كم تحتاج غزة لتلبية احتياجاتها الصحية؟
وقالت الوزارة في بيان: "نوجه نداء استغاثة عاجلاً لتوفير 46.6 مليون دولار لتلبية احتياجات القطاع الصحي المهمة والطارئة" / AFP
19 مايو 2021

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، نداء استغاثة لتوفير 46.6 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الصحية في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر.

وقالت الوزارة في بيان: "نوجه نداء استغاثة عاجلاً لتوفير 46.6 مليون دولار لتلبية احتياجات القطاع الصحي المهمة والطارئة".

وأضافت أن "الاحتياجات أدوية ومستهلكات طبية وأجهزة عمليات وعناية مركزة وأشعة تشخيصية وأدوات جراحية ومختبرات وغيره من الاحتياجات العاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية" .

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توتراً في 10 مايو/أيار الجاري بشن إسرائيل عدواناً بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى الأربعاء عن استشهاد 219 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و36 سيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 27 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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