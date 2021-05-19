قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في تغريدة على موقع تويتر، مرفقاً صورة للمسيرة التركية بيرقدار TB2، إن هناك أخباراً سارة قادمة قريباً.

وجاء في تغريدة بلاشتشاك: "أخبار سارة آتية قريباً.. ترقبوا"، مرفِقاً صورة للمُسيّرة بيرقدار TB2.

وتُظهر الصورة المُسيّرة التركية بيرقدار TB2، محلية الصنع، وعليها العَلَم البولندي، وقد حصدت تفاعلاً كبيراً خلال وقت قصير على موقع تويتر.

وحسب المدير الفني لشركة بيرقدار، سلجوق بيرقدار، فإن المُسيرتين TB2 S و İHA، هما الأفضل في فئتيهما على مستوى العالم.

و"بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، مصنّعة من قبل "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة.