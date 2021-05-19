سياسة
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وزير الدفاع البولندي مرفقاً صورة للمُسيّرة بيرقدار: أخبار سارة قريباً
أرفق وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، الأربعاء في تغريدة على موقع تويتر، صورة للمُسيّرة التركية بيرقدار TB2، قلائلاً "إن هناك أخباراً سارة قادمة قريباً".
وزير الدفاع البولندي مرفقاً صورة للمُسيّرة بيرقدار: أخبار سارة قريباً
وزير الدفاع البولندي أرفق صورة للمسيرة التركية بيرقدار TB2 على موقع تويتر قائلاً :"هناك أخبار سارة قادمة قريباً" / Reuters
19 مايو 2021

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في تغريدة على موقع تويتر، مرفقاً صورة للمسيرة التركية بيرقدار TB2، إن هناك أخباراً سارة قادمة قريباً.

وجاء في تغريدة بلاشتشاك: "أخبار سارة آتية قريباً.. ترقبوا"، مرفِقاً صورة للمُسيّرة بيرقدار TB2.

وتُظهر الصورة المُسيّرة التركية بيرقدار TB2، محلية الصنع، وعليها العَلَم البولندي، وقد حصدت تفاعلاً كبيراً خلال وقت قصير على موقع تويتر.

وحسب المدير الفني لشركة بيرقدار، سلجوق بيرقدار، فإن المُسيرتين TB2 S و İHA، هما الأفضل في فئتيهما على مستوى العالم.

و"بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، مصنّعة من قبل "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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