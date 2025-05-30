سياسة
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بيسكوف: أرسلنا وفداً إلى إسطنبول للمشاركة في جولة التفاوض الثانية مع أوكرانيا
أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن استعدادها لخوض جولة تفاوض ثانية مع أوكرانيا في إسطنبول الاثنين المقبل.
بيسكوف: أرسلنا وفداً إلى إسطنبول للمشاركة في جولة التفاوض الثانية مع أوكرانيا
متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف / Reuters
منذ 3 ساعات

وقال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن الوفد الروسي في طريقه إلى إسطنبول، وسيكون جاهزاً للجولة الثانية من المفاوضات في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وأشار بيسكوف إلى ضرورة التشاور مع الأوروبيين بشأن مسألة الأمن الأوروبي، قائلاً: "لا يمكننا الاستغناء عنهم، ومع ذلك، فإن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول الاثنين سيكون المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

وعن إمكانية عقد قمة في تركيا تجمع الرئيس رجب طيب أردوغان ونظراءه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترمب، قال: "قبل عقد مثل هذا الاجتماع يجب التوصل لنتائج من المحادثات المباشرة بين البلدين".

وأردف متحدث الرئاسة الروسية بالقول إنه "إذا جرى التوصل إلى نتائج بالطبع يمكننا الحديث عن اتصالات رفيعة المستوى".

وأعرب عن أمله بمناقشة مذكرات التفاهم التي أعدتها روسيا وأوكرانيا في الجولة الثانية من محادثات إسطنبول بقوله: "ينصب تركيز الجميع حالياً على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "يجري العمل على وضع قائمة بشروط وقف إطلاق النار المؤقت، وبالإضافة لما سبق ستدرج أيضاً مسألة سلامة الملاحة في البحر الأسود ضمن الحلول المستقبلية".

وفي 15و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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