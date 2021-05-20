سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 20 مايو/أيار 2021
ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 227 شهيداً بينهم 64 طفلاً و38 أمرأة / AP
20 مايو 2021

أهم الأحداث:

عدوان إسرائيل على غزة يتواصل مخلفاً 227 شهيداً و525 منشأة مدمرة، وأردوغان يقول: "إن سكتنا عن الظلم في القدس فسيأتي الدور على باقي مقدسات المسلمين".

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227 شهيداً.. عدوان إسرائيل على غزة يتواصل ويدمر 525 منشأة والمقاومة ترد

يواصل سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة لترتفع حصيلة الشهداء إلى 227 شهيداً، بينهم 64 طفلاً و38 امرأة، فيما قال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ نحو 1630 إصابة، من بينهم أيضاً 400 في الأجزاء العلوية، و153 في الرأس والرقبة. [TRT عربي]

ووثّق المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان الأربعاء، تَعرُّض 525 منشأة اقتصادية في قطاع غزة لتدمير وأضرار جسيمة، جرَّاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 10 أيام، وحذّر المرصد في بيان من تداعيات استهداف المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، في وقت لم يتعافَ فيه بعد من العدوان الأخير الذي تَعرَّض له في 2014. [TRT عربي]

أردوغان: إن سكتنا عن الظلم في القدس فسيأتي الدور على باقي مقدسات المسلمين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده ستواصل التصدي للظلم في أي مكان بالعالم، وأنها لن تتردد في دفع الثمن نظير ذلك، مضيفاً: "إذا بقينا صامتين إزاء ما يحدث في القدس اليوم، فإننا نعلم أن الدور سيأتي غداً على مدن مقدسة أخرى".​​​​​​​ [TRT عربي]

وقال أردوغان حول العدوان الإسرائيلي على فلسطين: "إن كانت مقاومة الاضطهاد وحماية المظلومين تتطلب دفع ثمن، فلن نتردد في دفعه"، وأوضح أن الذين يتجاهلون صرخات الأبرياء وأنينهم تحت وطأة الاضطهاد الإسرائيلي هم في الواقع يمهدون الطريق للكوارث التي ستحل بهم. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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