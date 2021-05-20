سياسة
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مصادر أمريكية تتوقع "اتفاقاً وشيكاً" بين  المقاومة وإسرائيل.. ما التفاصيل؟
وسائل إعلام أمريكية تكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يتم بموجبه وقف العدوان على غزة مقابل التهدئة من الفصائل، على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الجمعة.
مصادر أمريكية تتوقع "اتفاقاً وشيكاً" بين  المقاومة وإسرائيل.. ما التفاصيل؟
وسائل إعلام أمريكية تكشف عن اتفاق تهدئة وشيك بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل / AFP
20 مايو 2021

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن "اتفاق وشيك" لهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بداية من يوم غد الجمعة.

يأتي هذا في ظل مساعي عدة دول غربية وعربية لوضع حد لهذا التصعيد الأوسع منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

إحراز تقدم كبير

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد يتم ابتداء من يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أن المسؤولين المصريين أحرزوا تقدماً كبيراً في المفاوضات مع حركة حماس.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن هناك آلية قائمة لوقف إطلاق النار، وإن المسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك مخاوف من أن حركة الجهاد الإسلامي قد تقوم بما وصفها باستفزازات "حتى بعد اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار من حيث المبدأ".

كما نقلت الصحيفة أن الولايات المتحدة تضغط إلى جانب قطر ومصر والعديد من الدول الأوروبية على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة حماس.

اتفاق وشيك!

من جانبها نقلت شبكة CNN عن مسؤولين في حركة حماس أن وقف إطلاق النار وشيك، وربما يكون في غضون 24 ساعة.

وفي السياق، أعرب القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق الأربعاء عن توقعه أن تتوصل إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة إلى وقف لإطلاق النار "خلال يوم أو يومين".

وقال أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح".

وأضاف: "أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن".

وكشف البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن قال لنتنياهو إنه يتوقع خفضاً كبيراً للتصعيد الخميس، تمهيداً لوقف إطلاق النار، قبل أن يضيف البيت الأبيض "نعمل جاهدين لدعم وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى هدوء دائم، وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع".

وبالتزامن مع ذلك، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مبعوث أمريكا هادي عمرو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء إسرائيليين، بأن واشنطن تريد وقفاً لإطلاق النار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي بيني غانتس مرة أخرى، خلال اتصال هاتفي بينهما، أن واشنطن لا تريد أن ترى تصعيداً بل تريد نهاية للعنف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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