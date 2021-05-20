أعرب مراسل بقناة إسرائيلية، عن أسفه، لأن صاروخاً أُطلق من لبنان تجاه بلدة عربية في الجليل (شمال) لم يسفر عن عدد كبير من القتلى.

جاء ذلك في تصريحات لـ"كوبي فينكلر"، كبير المراسلين العسكريين والمعلق العسكري في "القناة 20" الخاصة التي تستهدف الجمهور الصهيوني في إسرائيل، بحسب ما أفادت به القناة (12)، صباح الخميس.

وقال "فينكلر" (68 عاماً) خلال تعليقه على سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، الأربعاء، في ملعب لكرة القدم ببلدة شفا عمرو التي يسكنها فلسطينيون في الداخل: "نأسف بشدة لأنه لم يسفر عن مقتل الكثيرين هناك".

ولاحقاً اعتذر الصحفي الإسرائيلي عن تصريحاته، مبرراً إياها بقوله: "بعد 10 أيام من البث، رأيت عرباً يصفقون لإطلاق الصواريخ من لبنان ثم تحدثت بشكل غير صحيح، بدلاً من القول إن ذلك (إطلاق الصاروخ) كان يمكن للأسف أن يسفر عن الكثير من القتلى هناك".

لكنّ القناة "12" قالت إن "فينكلر" قال أيضاً خلال تقريره بشكل لا لبس فيه: "اليوم رأينا 4 صواريخ كاتيوشا أخرى سقط اثنان منهما في البحر وواحد في ملعب كرة قدم في مدينة عربية، من المؤسف أنه لم يكن هناك الكثير من المشجعين، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل مختلف".

من جانبه، أدان النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي ما ورد على لسان الصحفي الإسرائيلي، وتساءل في تغريدة على تويتر عمَّا كان سيحدث حال ورد كلام مشابه عن اليهود على لسان صحفيين من فلسطينيي 48 يعملون بقنوات تلفزة إسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 4 صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل.

وهذه المرة الثالثة التي يتم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة غزة قبل 10 أيام.