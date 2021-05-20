وسط دموع ممزوجة بالفرح والحزن عانق رجل الأعمال التركي، وقاص أورهان، أفراد أسرته في العاصمة أنقرة بعد أن قضى عشر سنوات في غياهب سجون النظام السوري.

وتوجه أورهان إلى سوريا لغرض التجارة سنة 2011، قبل أن يتعرض للاعتقال بتهم واهية ويوضع في سجن بمحافظة حلب (شمال).

وبعد فترة سجن استمرت لعشر سنوات، تعرض خلالها لشتى أنواع الضغط الجسدي والنفسي، عاد أورهان إلى منزله، لتستقبله زوجته عائشة وابنته وابنه وأحفاده وأقرباؤه.

وخلال حديثه للأناضول، قال أورهان الذي يمتلك شركة تنشط في قطاع التدفئة، إنه يعيش فرحة التحرر من السجن ولقاء أقربائه وأبنائه.

وأشار إلى أن ظروف احتجازه في سوريا كانت سيئة للغاية، لافتاً إلى أنه خسر 35كغ من وزنه خلال فترة السجن.

وأكد أنه تعرض للضغط الجسدي والنفسي خلال فترة السجن، لكنه قطعاً لم يشعر باليأس أو يفقد إيمانه بأنه سيعود يوماً إلى بلاده.

بدورها، قالت زوجته عائشة إن أورهان لم يستحق هذه المعاملة من دولة توجه إليها لغرض التجارة.

من جانبها، قالت ابنته فاطمة إن الأسرة تعيش أجواء عيد لأول مرة منذ سنوات.