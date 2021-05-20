وجه عدد من موظفي شركة غوغل اليهود رسالة داخلية إلى الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، مطالبين فيها بإصدار بيان يدين الهجمات الإسرائيلية، وزيادة دعم الشركة للفلسطينيين، وسط حملة القصف الإسرائيلية المميتة في غزة.

وقال موقع The Verge المختص بالتكنولوجيا إن حوالي 250 موظف في غوغل ينتمون إلى مجموعة "الشتات اليهودي في التكنولوجيا" Jewish Diaspora in Tech طالبوا بأن يضم بيان الشركة "اعترافاً مباشراً بالضرر الذي يلحق بالفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي وعنف العصابات الإسرائيلية".

وطالبت الرسالة إدارة الشركة التنفيذية بضرورة توضيح الفرق بين إسرائيل والشعب اليهودي، مؤكدة أن "معاداة الصهيونية تختلف كلياً عن معاداة السامية".

وتأتي الرسالة في سياق الصراع الداخلي بين مجموعة "الشتات اليهودي في التكنولوجيا" التي تشكلت العام الماضي وبين مجموعة أخرى مؤيدة للصهيونية داخل غوغل تُطلق على نفسها اسم "يهود غوغل" Jewglers.

وتدعو المجموعة الجديدة إلى دعم حرية التعبير داخل شركة غوغل، خصوصاً وجهات النظر المعادية للصهيونية، إذ كتب أحد موظفي الشركة في مدونة داخلية: "غوغل أكبر محرك بحث في العالم، وأي قمع لحرية التعبير يحدث داخل الشركة يمثل خطراً عالمياً لا خطراً على موظفي غوغل فحسب".