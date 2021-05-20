نشرت السيدة الأولى أمينة أردوغان، صوراً على حسابها الشخصي على إنستغرام، تظهر فيه إجراءها مكالمة هاتفية مع الفنانة الفلسطينية مريم عفيفي، التي باتت ابتسامتها رمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية، خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة.

وأرفقت أمينة أردوغان، الخميس، صور المكالمة عبر الفيديو، بتعليق قالت فيه : "هنأت الفنانة مريم عفيفي على شجاعتها، إذ اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها إنقاذ طفلة فلسطينية من أيديهم أثناء هجومهم على المدنيين في القدس".

واستطردت أردوغان : "عزيزتي مريم قوية، تضرب مثلاً لكل نساء العالم بشجاعتها وقوتها، لأنها تأخذ قوتها من قضيتها العادلة".

وأشارت أمينة أردوغان إلى" تأكيد مريم على أهمية الدعم الذي قدمته مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطعها المتداول (يظهر تعدي الشرطة الإسرائيلية عليها قبل اعتقالها)".

وفي ختام منشورها دعت أمينة أردوغان، عفيفي، لزيارة تركيا هي وفرقتها الموسيقية.

وأعربت السيدة الأولى التركية عن اعتزازها بصمود عفيفي أمام الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "ستفتخر المرأة في فلسطين والعالم بشجاعتك، ونود رؤيتك في تركيا بأقرب وقت".

ودعت أردوغان عفيفي إلى العزف في جوقة الأوركسترا في تركيا.

وشددت على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقف على الدوام بجانب فلسطين، مضيفة أن "الرئيس يبذل جهوداً كبيرة من أجل هذا، ويجري اتصالاته مع رؤساء الدول في هذا الشأن، وهو وابنتاي (إسراء، وسمية) يرسلون سلامهم إليك".

وأردفت "أنتم أقوياء لأنكم على حق، وتستمدون قوتكم من قضيتكم العادلة، أستودعك الله، وأتمنى لكم التوفيق من الله في نضالكم".

بدورها أعربت الفنانة مريم عفيفي عن شكرها لأردوغان على اتصالها بها، مشيرة إلى أن سكان القدس أطلقوا مظاهرات ضد المستوطنين الإسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وعن حادثة ضربها قالت عفيفي "رأيت فتاة صغيرة كانت تتعرض لضرب العسكريين الإسرائيليين، وشعرت بأنه يجب علي مساعدتها، وعندما وصلت أمسكوا بي من رأسي وبدأوا في سحلي ثم اعتقلوني ورموا بي في السجن".

وتابعت: "بقيت لفترة في المعتقل، ونجوت بعد انتشار مقطع فيديو عن لحظة اعتقالي في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن عملية اعتقالها جرت مساء 8 مايو/أيار الحالي، قبل إطلاق سراحها بفترة قصيرة، وأن محاكمتها ستبدأ خلال الأيام المقبلة.

ولفتت عفيفي إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 أشخاص معها، بينهم 3 أطفال، معربة عن أملها في معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وعفيفي عازفة آلة "كمان الأجهر" (كونترباص)، حظيت بشهرة عالمية مؤخراً عقب ظهورها مبتسمة خلال اعتقالها الأخير، قبل إطلاق سراحها بعد يومين.

تخرجت عفيفي من عضوية في أوركسترا فلسطين للشباب، وما جعلها رمزاً للمقاومة هو ابتسامُها أمام الكاميرات أثناء اعتقالها.

ودرست عفيفي في قسم الموسيقى بالجامعة العبرية في القدس، وسبق لها أن درست في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالجامعة نفسها.

كما تعمل عفيفي مرشدة سياحية في البلدة القديمة بالقدس، وتقدم دروساً خصوصية في مجال الموسيقى.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وبخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية إلى إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.