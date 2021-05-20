سياسة
2 دقيقة قراءة
أبابيل وشهاب والزواري.. كيف نافست المقاومة الاحتلال في السماء؟
محلّية الصنع وبمهام مختلفة وبتكاليف لا تقارن بالصناعات العسكرية عاليماً، استطاعت طائرات المقاومة الفلسطينية المُسيّرة أن تنافس قوّة الاحتلال في السماء. تعرّف أبرزها..
أبابيل وشهاب والزواري.. كيف نافست المقاومة الاحتلال في السماء؟
في 19 مايو/أيار الجاري، أعلنت كتائب القسام عن إطلاق طائرة "الزواري" المُسيّرة ذات المهام الاستطلاعية
20 مايو 2021

قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، المستمر منذ 11 يوماً، لم تكن طائرات المقاومة الفلسطينية المُسيّرة تكتسب الشهرة ذاتها التي اكتسبتها صواريخ المقاومة منذ بداية الألفية الجديدة.

ففي الوقت الذي كان فيه طيران الاحتلال يقصف القطاع بأحدث الطائرات الضخمة (أمريكية الصنع بالأساس)، كانت تخرج من القطاع مجسّمات صغيرة بالمقارنة مع سلاح العدو، لكن كان تأثير أساسي في "معركة سيف القدس" كما تسميها المقاومة. هنا أبرزها..

أبابيل

يُعد هذا النموذج الأقدم بين طائرات المقاومة المُسيّرة إذ ساهم مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في تطويره في العشرية الأولى من القرن الحالي، وأعلنت كتائب القسام عن دخوله الخدمة رسمياً خلال حرب عام 2014 (معركة العصف المأكول).

تمتلك المقاومة 3 تنويعات من هذه الطائرة هي: أبابيل A1A الاستطلاعية وأبابيل A1B الهجومية وأبابيل A1C الانتحارية.

شهاب

مع بداية ردود المقاومة على العدوان الأخير على غزة، أعلنت كتائب القسام عن دخول طائرة مُسيرة جديدة للخدمة تحت اسم "شهاب"، وقالت إنها محلية الصنع أيضاً وذات مهام انتحارية.

وقالت القسام إنها استخدمت هذا الطائرة في استهداف منصة غاز قبالة ساحل غزة في 12 مايو/أيار الجاري، وفي استهداف مصنع الكيماويات في "نير عوز" وفي إصابة أهداف أخرى في الأيام التي تلتها.

الزواري

محمد الزواري الذي كان أحد المساهمين في نقلة صناعة المُسيّرات في غزة رفقة المهندس الفلسطيني فادي البطش (وكلاهما اغتيل)، سيعود في حرب 2021 لكن هذه المرة عبر مُسيّرة جديدة تحمل اسمه، كنوع من إحياء ذكراه.

ففي 19 مايو/أيار الجاري، أعلنت كتائب القسام عن إطلاق طائرة "الزواري" المُسيّرة ذات المهام الاستطلاعية، وقالت إنها انطلقت في مهمة رصد لمواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي و"عادت لقواعدها بسلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us