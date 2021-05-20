بدأ الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، مساء الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، ابتداءً من فجر الجمعة.

وقالت الوكالة، إنه جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار "متبادل ومتزامن"، يد خل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت فلسطين (الخميس 23:00 تغ).

وأردفت "ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وحركة حماس، قد أعلنتا قبول وقف إطلاق النار.

وكشف سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس"، أن مصر أبلغت الحركة، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ الساعة الثانية من فجر غد الجمعة.

وقال أبو زهري، في حوار خاص مع وكالة الأناضول "مصر أبلغت حماس أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة 2 فجر الجمعة".

وأضاف "نعتبر أن هذه المعركة أثبتت تفوق المقاومة الفلسطينية وانتصارها على الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو"

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريح صحفي وصل الأناضول "تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة، يبدأ الساعة ٢ فجر الجمعة".

وأضاف "إن المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال".

وكان المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينيت"، قد أعلن مساء الخميس، رسمياً، قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره الكابينيت: "قبل المجلس بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعاً، المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أي شروط، حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقاً".

وأشار البيان إلى أنّ القيادات السياسية على أرض الواقع هي من ستحدد استمرار المعركة أو عدمه.‎‎

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة.

وأوضح أن "الإعلان أحادي الجانب لوقف إطلاق النار يعود إلى أن إسرائيل لا تريد أن تصل إلى صيغة توافقية، حتى لا تعطي امتيازات لأي جهة فلسطينية وحتي لا تحمل نفسها أي مسؤوليات إضافية".

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيداً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، بجانب نحو 1900 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.