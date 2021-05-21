سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 مايو/ أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 21 مايو/ أيار 2021
اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل يبدأ فجر الجمعة / AFP
21 مايو 2021

أهم الأحداث:

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسياسيون معارضون في إسرائيل يهاجمون نتنياهو على خلفية إعلان الهدنة.

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اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل يبدأ فجر الجمعة

كشف سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس"، أن مصر أبلغت الحركة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة الثانية من فجر غد الجمعة. [TRT عربي]

وقال: "نعتبر أن هذه المعركة أثبتت تفوق المقاومة الفلسطينية وانتصارها على الاحتلال الإسرائيلي". [TRT عربي]

وتابع: "العدو اضطر في النهاية إلى الرضوخ لوقف العدوان على شعبنا وعلى القدس". [TRT عربي]

سياسيون بإسرائيل: إعلان وقف إطلاق النار ضعف وفشل أمام المقاومة الفلسطينية

بينما كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل يجتمع لبحث إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب واحد، تسود حالة توتر شديد في إسرائيل. [TRT عربي]

شنّ عدد من زعماء أحزاب المعارضة وكذلك الائتلاف هجوماً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرين إلى أن إعلان وقف إطلاق النّار يعكس ضعفاً أمام المقاومة الفلسطينية، فيما هدد آخرون بعدم المشاركة في ائتلاف حكومي مع نتنياهو بسبب هذا الإعلان. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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