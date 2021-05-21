قطعت النائبة الفرنسية دانييل أوبونو مشاركتها في بثّ مباشر على قناة إسرائيلية، بعد اتهامها بـ"معاداة السامية"، لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدلت أوبونو، التي تنتمي إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، الخميس، بتصريحات لقناة "i24" حول العدوان الإسرائيلي، معربةً عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت: "لم تُحَلّ المشكلات التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتدّ إلى ما قبل هذه الهجمات".

وأردفت: "إذا لم تُحَلّ مشكلة الاستعمار والقدس، ولم تُنفَّذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر".

وتعليقاً على تلك التصريحات، قال أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج: "سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون فرنسا الأبية الإسلاموية. أنتم تمثلون حزباً معادياً للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك".

وإثر هذا الاتهام غادرت أوبونو البث المباشر قائلةً: "سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إليّ في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات".

وتابعت: "أنهوا هذه المسرحية، لقد تحدثت لدقيقتين وتم اتهامي بمعاداة السامية في غضون الثواني التالية"، وغادرت البث المباشر.

بدوره اعتبر مقدم البرنامج أنه "لم تكن هناك إساءات" إلى الضيفة الفرنسية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توتراً في 10 مايو/ أيار الجاري عندما شنت إسرائيل عدواناً بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في غزة استمر 11 يوماً.

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 263 بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.