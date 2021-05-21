سياسة
3 دقيقة قراءة
وصم جاهز.. نائبة فرنسية تنسحب من قناة إسرائيلية اتهمتها بـ"معاداة السامية"
لماذا اتهمت قناة إسرائيلية النائبة الفرنسية دانييل أوبونو بـ"معاداة السامية والنزعة الإسلاموية"؟
وصم جاهز.. نائبة فرنسية تنسحب من قناة إسرائيلية اتهمتها بـ"معاداة السامية"
دانييل أوبونو: أنهوا هذه المسرحية، لقد تحدثت لدقيقتين واتُّهمت بمعاداة السامية في الثواني التالية / AFP
21 مايو 2021

قطعت النائبة الفرنسية دانييل أوبونو مشاركتها في بثّ مباشر على قناة إسرائيلية، بعد اتهامها بـ"معاداة السامية"، لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدلت أوبونو، التي تنتمي إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، الخميس، بتصريحات لقناة "i24" حول العدوان الإسرائيلي، معربةً عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت: "لم تُحَلّ المشكلات التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتدّ إلى ما قبل هذه الهجمات".

وأردفت: "إذا لم تُحَلّ مشكلة الاستعمار والقدس، ولم تُنفَّذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر".

وتعليقاً على تلك التصريحات، قال أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج: "سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون فرنسا الأبية الإسلاموية. أنتم تمثلون حزباً معادياً للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك".

وإثر هذا الاتهام غادرت أوبونو البث المباشر قائلةً: "سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إليّ في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات".

وتابعت: "أنهوا هذه المسرحية، لقد تحدثت لدقيقتين وتم اتهامي بمعاداة السامية في غضون الثواني التالية"، وغادرت البث المباشر.

بدوره اعتبر مقدم البرنامج أنه "لم تكن هناك إساءات" إلى الضيفة الفرنسية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توتراً في 10 مايو/ أيار الجاري عندما شنت إسرائيل عدواناً بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في غزة استمر 11 يوماً.

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 263 بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us