أهم الأحداث:

إصابات واعتقالات في القدس والمقاومة تدعو إلى "لجم" إسرائيل، ومليارات الدولارات خسائر إسرائيل الاقتصادية في عمليتها العسكرية على غزة.

الجديد على TRT عربي:

تَعرَّفْ جديد صواريخ المقاومة في التصعيد الأخير

حرب الـ11 يوماً على غزة.. هل نشهد معادلات جديدة في القضية الفلسطينية؟

شاهد!

وقفات مؤيدة لفلسطين في الأردن

إصابات واعتقالات في القدس والمقاومة تدعو إلى "لجم" إسرائيل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة إصابة 97 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة. [TRT عربي]

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح واختناق، حسب وكالة الأناضول. [TRT عربي]

مليارات الدولارات.. تَعرَّفْ حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل في حرب غزة

بلغت الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يوماً نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقاً لتقديرات أولية غير رسمية. [TRT عربي]

جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. [TRT عربي]

وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 51 يوماً صيف 2014. [TRT عربي]