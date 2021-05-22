سياسة
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22.5 مليون دولار مساعدات أممية لغزة وواشنطن تتعهد بدعم إعادة الإعمار
أعلنت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تقديم 22.5 مليون دولار أمريكي للاحتياجات الإنسانية في غزة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مساهمة بلاده في إعادة الإعمار.
22.5 مليون دولار مساعدات أممية لغزة وواشنطن تتعهد بدعم إعادة الإعمار
#HOA52 : Israel strikes Gaza after rocket fire, Jerusalem clashes / AFP
22 مايو 2021

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك السبت عن تخصيص 22.5 مليون دولار أمريكي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

وقال إن "المبلغ يشمل مخصصات بقيمة 4.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وما يصل إلى 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "حتى 21 مايو/أيار أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 242 فلسطينياً، من بينهم 66 طفلاً و38 امرأة، وإصابة أكثر من 1900 شخص".

وتابع: "أدى العنف إلى نزوح أكثر من 77 ألف فلسطيني كانوا يسعون للحصول على الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، ولا يزال نحو ألف شخص دُمرّت منازلهم أو تضررت بشدة".

وأعرب المسؤول الأممي عن "القلق بشأن انتقال العدوي بفيروس كورونا بين الأشخاص المستضعفين الذين يتجمعون في ملاجئ مزدحمة وعدم قدرة نظام الرعاية الصحية على التكيف".

وأوضح لوكوك أن "أضراراً جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، ما أثر على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص".

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني وإعادة إعمار المدينة المحاصرة التي تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولا خلاله آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ووفق البيان أعرب بلينكين وعباس عن ترحيبهما بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كما بحثا جهود الحفاظ على الأوضاع الراهنة كما هي هادئة مستقرة.

وأكد الوزير أن "الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع الإدارة الفلسطينية والأمم المتحدة في جهودها لتقديم دعم إنساني عاجل لغزة وحشد الدعم الدولي للمدينة وإعادة إعمارها".

وأعرب بلينكين خلال اتصاله عن شكره الحكومة المصرية بسبب دورها في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما أعرب عباس عن ترحيبه بالزيارة المرتقبة للوزير الأمريكي إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وعقب 11 يوماً من العمليات العسكرية بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجراً بتوقيت فلسطين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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