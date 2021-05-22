سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي: استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا أمر بالغ الأهمية
في تغريدة نشرها بوقت متأخر الجمعة على حسابه بتويتر عقب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن "استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية".
وزير الخارجية الأمريكي: استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا أمر بالغ الأهمية
بلينكين: استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية / AFP
22 مايو 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن "استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الأمريكي بوقت متأخر الجمعة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

وذكر بلينكين في تغريدته: "لقد أتيحت لي اليوم فرصة التحدث مع (الوزير التركي) مولود جاوش أوغلو وجاءت المكالمة في الوقت المناسب.

إن استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في (حلف شمال الأطلسي) الناتو بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية".

وتابع قائلاً: "كما أعربت (خلال المكالمة) عن اهتمامنا الشديد بدعم المفاوضات البناءة مع اليونان، وشددت على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي بيان له حول المكالمة الهاتفية بين الوزيرين قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الوزير بلينكين ونظيره التركي ناقشا أهمية التعاون بين واشنطن وأنقرة بما في ذلك مصالحنا المشتركة بكل من سوريا وأفغانستان".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي "أوصل خلال الاتصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المفاوضات بين تركيا واليونان حليفينا بالناتو".

والجمعة ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال قضايا ثنائية وإقليمية إلى جانب تناولهما نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في فلسطين الذي عقد الخميس في نيويورك.

وبيّنت أن الوزيرين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأحداث التي أعقبته والملف الأفغاني والمساعدات الإنسانية إلى سوريا ومستجدات شرق البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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