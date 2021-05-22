سياسة
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بيرقدار تحلق بأجواء أوروبا.. بولندا تشتري 24 مُسيَّرة تركية قتالية
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك السبت شراء 4 مجموعات من طائرات بيرقدار التركية وعددها 24 طائرة مسيَّرة من طراز "بيرقدار TB2" الأفضل في فئتها عالمياً.
بيرقدار تحلق بأجواء أوروبا.. بولندا تشتري 24 مُسيَّرة تركية قتالية
وزير الدفاع البولندي: "سنستقبل أول دفعة السنة القادمة" / AA
22 مايو 2021

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك السبت شراء 4 مجموعات من طائرات بيرقدار التركية وعددها 24 طائرة مُسيَّرة.

جاء ذلك في تغريده للوزير البولندي قال فيها: "وقَّعنا عقداً لشراء 4 مجموعات من طائرات بيرقدار التركية مكونة من 24 طائرة من دون طيار".

وأضاف: "سنستقبل أول دفعة السنة القادمة".

وكان بلاشتشاك أعلن الأسبوع الماضي أن أخباراً سارة آتية قريباً، مُرفِقاً تغريدته بصورة للمُسيَّرة التركية بيرقدار TB2 عليها العلم البولندي.

وحسب المدير الفني لشركة بيرقدار سلجوق بيرقدار فإن المُسيرتين TB2 S وİHA هما الأفضل في فئتيهما على مستوى العالم.

و"بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح مصنّعة من قبل "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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