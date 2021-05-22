وقَّع أكثر من 250 فناناً وناقداً وباحثاً على رسالة تُدين تورُّط أعضاء مجلس إدارة متحف الفن الحديث الأمريكي بشكل مباشر في "دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

الرسالة التي تحمل عنوان "فلسطين حرة - إضراب متحف الفن الحديث: دعوة للتحرك"، وقَّع عليها باحثون بارزون مثل أنجيلا دافيس وفريد موتين، وكتاب وفنانون معروفون مثل أرييلا أزولاي وكلاري بيشوب ولورا بويتراس، وفيل كولينز، حسب ما ذكرت مجلة "Hyperallergic" الأمريكية للفنون.

وتزامنت الرسالة مع مظاهرة احتجاجية ضد مجلس إدارة متحف الفن الحديث أمام مقر المتحف في مدينة نيويورك أمس الجمعة.

وتتهم الرسالة أمناء متحف الفن الحديث، منهم ستيفن تنانباوم، ودانيل أوتش، وليون بلاك، وباولا كراون، ورونالد لاودر، "بتورطهم بشكل مباشر في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وتهدف الرسالة إلى بناء تضامن ضد الاستعمار عبر الحدود من خلال لفت الانتباه إلى تورط متحف الفن الحديث في مشاريع الاستعمار الاستيطاني والإمبريالية والرأسمالية العرقية التي تعزز بعضها بعضاً في فلسطين والولايات المتحدة وحول العالم.

ودعت الرسالة "المجتمعات والزملاء والأصدقاء للانضمام إلى النضال من أجل فلسطين حرة".

وتأتي الرسالة حسب المجلة الأمريكية بعد 11 يوماً من الهجمات الإسرائيلية على غزة التي قتلت أكثر من 279 شخصاً من بينهم عشرات الأطفال فضلاً عن إصابة الآلاف ونزوح عشرات الآلاف.