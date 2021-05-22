استقال توني هول الذي كان يدير هيئة التحرير في BBC عند إجراء المقابلة النارية المثيرة للجدل مع الأميرة ديانا عام 1995، من منصب رئيس متحف "ناشيونال غاليري" في لندن، السبت بعد نشر تقرير مستقل ينتقد التحقيق الداخلي الذي أُجريَ بشأن هذه المقابلة.

وقال هول في بيان: "استقلت اليوم من منصبي رئيساً لـ(ناشيونال غاليري)"، مجدداً اعتذاره عن "الأحداث التي وقعت قبل 25 عاماً".

وبعد أكثر من ربع قرن من مقابلة الأميرة ديانا التي أغرقت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، ندّد تقرير مستقلّ الخميس بأساليب "مخادعة" استخدمها الصحافي مارتن بشير الذي يبلغ اليوم 58 عاماً لإجراء هذا اللقاء، مما دفع قناة BBC إلى الاعتذار.

وشكّلت هذه المقابلة مع الأميرة ديانا ضمن برنامج "بانوراما" سنة 1995، التي جذبت 23 مليون مشاهد، مفصلاً رئيسياً في مسيرة بشير، وكان لها وقع صاعق على العائلة الملكية البريطانية.

وأكّدَت الأميرة التي توُفّيت سنة 1997 في حادثة سيارة في باريس خلال هرب سائقها من عدسات قناصي صور مشاهير كانوا يطاردونها، خلال المقابلة وجود "ثلاثة أشخاص" في زواجها، في إشارة إلى العلاقة التي كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشارلز مع كاميلا باركر بولز. وأقرّت الأميرة أيضاً بأنها تقيم علاقة مع رجل آخر.

غير أن مارتن بشير اتُّهم بتزوير وثائق بغية إقناع الأميرة ديانا بإجراء هذا اللقاء.

وذكر تقرير نشره القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية جون دايسن، أن "بشير نجح من خلال سلوكه المخادع في عقد الاجتماع الذي قاد إلى اللقاء".

كذلك انتقد التقرير طريقة إدارة BBC هذا الملف ورغبتها في طمس ذلك.

والخميس اعتذر توني هول الذي كان مدير التحرير وقت المقابلة، معترفاً بأن التحقيق الداخلي الذي أُجريَ عام 1996 "كان أقلّ بكثير من" المعايير المطلوبة، وأنه "كان من الممكن، بل كان ينبغي، اتخاذ مزيد من الإجراءات عقب الشكاوى المتعلقة بسلوكيات مارتن بشير".

وأعلن هول السبت أنه سيترك منصبه في "ناشيونال غاليري" الذي يشغله منذ يوليو/تموز 2020 "لأن بقائي فيه سيشكّل مصدر تشتيت لمؤسسة أهتمّ بأمرها كثيراً".

وتغرق هذه التطورات المجموعة البريطانية العملاقة في مجال الإعلام في أزمة جديدة تضاف إلى مشكلاتها المتكررة بسبب الاتهامات الموجهة إليها في بريطانيا بالافتقار إلى الموضوعية، كما حصل في تغطيتها لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "آمل حقاً أن تتخذ BBC كل الإجراءات الممكنة لضمان أن لا يتكرر مثل هذا الوضع أبداً".