انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العقلية التي لا ترى القبارصة الأتراك على قدم المساواة (مع القبارصة الروم) في الجزيرة، بل وتتجاهلهم".

وقال أردوغان إن تلك العقلية حوّلت القضية القبرصية إلى معضلة، وذلك في أثناء مشاركته السبت من بُعد في مراسم استكمال شقّ نفق لضخّ مياه الري إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وألقى الرئيس التركي كلمة خلال المراسم التي أقيمت في الشطر التركي من جزيرة قبرص، وقال: "نهدف إلى تعزيز قوة شمال قبرص التركية وتأمين مستقبل أكثر رفاهية لشعبها".

وشدّد على أن مفاوضات قبرص فشلت بسبب موقف الجانب الرومي "المتعنّت" وتصرفاته "المتعجرفة".

وبيّن أنه "إذا وُجدت رغبة في البحث عن حل في جزيرة قبرص فيجب أن يقوم ذلك على أساس الحقائق على الأرض لا على الأحلام".

وأكد أردوغان: "لن نسمح إطلاقاً بسلب حقوق القبارصة الأتراك من موارد الطاقة في شرقي المتوسط".

ولفت إلى أنهم يزودون قبرص التركية بـ75 مليون متر مكعب من المياه (ماء الشرب) سنوياً عبر أنبوب بحري.

وأكد أن مشروع تزويد قبرص التركية بمياه الري يمثل رابطة جديدة بين البلدين إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية.

وأشار إلى أن مشروع نفق ضخ مياه الري إلى قبرص التركية سيوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص عبر زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية.

وأردف: "أثبتنا إصرارنا على عدم جعل قبرص التركية بحاجة إلى مساعدة الآخرين من خلال مشاريعنا التي ساهمت في حل أزمة نقص المياه لديها".