سياسة
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شاهد | لقطات جوية تُظهِر حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي على غزة
التقطت طائرة مُسيَّرة مشاهد أظهرت حجم الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق الفلسطينية، بخاصة شمالي قطاع غزة، وفي محيط برج "هنادي" (غربي غزة) الذي دمرته إسرائيل بالكامل.
شاهد | لقطات جوية تُظهِر حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي على غزة
خلّف العدوان الإسرائيلي، الذي بدأ في 11 مايو/أيار الجاري، خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات / AFP
22 مايو 2021

أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة على مدار 11 يوماً، حسب مقطع نشرته وكالة الأناضول.

وبينت المشاهد التي التقطتها طائرة مُسيَّرة، الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق الفلسطينية، بخاصة في شمالي قطاع غزة، وفي محيط برج "هنادي" (غربي مدينة غزة) الذي دمرته إسرائيل بالكامل.

ومنذ فجر الجمعة يسود الهدوء أرجاء قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى بوساطة مصرية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي، الذي بدأ في 11 مايو/أيار الجاري، خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية والمؤسسات الحكومية والأراضي الزراعية في غزة.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، دمر القصف 1335 منشأة سكنية تدميراً كلياً أو جزئياً، ولم تعُد صالحة للسكن، فيما لحق بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً أضرار متوسطة.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن إعادة إعمار المساكن التي تضررت في المواجهة الأخيرة تحتاج إلى أكثر من 150 مليون دولار.

وقال "الإعلام الحكومي" إن آلة الحرب الإسرائيلية قصفت عديداً من المزارع الحيوانية وأراضي زراعية وآباراً وشبكات، ونجم عن ذلك خسائر بأكثر من 24 مليون دولار.

فيما بلغت الخسائر التي لحقت بمنشآت اقتصادية وتجارية نحو 40 مليون دولار، بما في ذلك المنطقة الصناعية التي استهدفت بالقصف ثلاث مرات، نتج عنها تدمير 13 مصنعاً.

وقالت وزارة الزراعة بغزة إن الأضرار في قطاعَي الإنتاج النباتي والحيواني، كان يتضاعف يوميا على مدى أيام العدوان الأحد عشر.

وطال القصف الإسرائيلي شوارع شبكات مياه وصرف صحي، وقدر مكتب الإعلام الحكومي بغزة الخسائر المباشرة في هذه القطاعات بنحو 27 مليون دولار.

وحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فقد أفضت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس الوكالة، بسبب هدم بيوتهم، أو هرباً من القصف.

فيما لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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